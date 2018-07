EUA esperam algum acordo sobre o Nafta em agosto

Os Estados Unidos esperam alcançar em agosto algum acordo com o Canadá e o México sobre o tratado norte-americano de livre-comércio Nafta, disse nesta quinta-feira (26) o Representante Americano de Comércio, Robert Lighthizer.

“É provável que tenhamos algum tipo de conclusão durante o mês de agosto, e acho que é um período razoável se todos fizerem o que têm que fazer”, disse Lighthizer ao falar a uma comissão do Senado americano.

“Minha esperança é que antes de um prazo muito longo tenhamos uma conclusão a respeito do México, e como resultado o Canadá se some e comecemos algum tipo de compromisso”, disse.

No México, Andrés Manuel López Obrador assumirá a Presidência em 1º de dezembro, e por isso Lighthizer projetou aos senadores o prazo necessário para obter a assinatura de um acordo ainda com o atual presidente Enrique Peña Nieto.

Como a assinatura de um acordo deste tipo requer um preaviso de 90 dias para que seja validado pelos Estados Unidos, Lighthizer estima que o prazo ideal para fechar o acordo seria em agosto.

No entanto, segundo o funcionário, a assinatura do acordo teria que contar “com o consentimento do presidente eleito” López Obrador.

O secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse nesta quinta-feira à rede de televisão CNBC que as negociações relativas ao Nafta são “muito complicadas”.

“São assuntos muito complicados que se referem a um enorme espectro e a equipe negociadora está concentrada nos pontos que restam”, disse.

Lighthizer recebe nesta quinta-feira uma delegação do México liderada por seu principal negociador do Nafta, o ministro da Economia Ildefonso Guajardo, e que conta com representantes do presidente eleito.