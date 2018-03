EUA e UE se preparam para disputa comercial com tarifas sobre aço

Os Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira (7) continuar com seu plano de adotar tarifas pesadas sobre o aço e o alumínio nesta semana, em uma clara rota de colisão com a União Europeia, que já alertou para uma guerra comercial e preparara medidas de retaliação.

“Ainda estamos no ritmo para fazer um anúncio sobre isso até o fim desta semana”, disse à imprensa Sarah Sanders, porta-voz da Presidência americana, confirmando uma antecipação feita pelo presidente Donald Trump na quinta-feira passada.

Nesta quarta, Bruxelas se apresentou para a batalha. O bloco apresentou um plano detalhado, que inclui tarifas sobre produtos estratégicos, adoção de medidas de salvaguarda e uma demanda frente à Organização Mundial do Comércio (OMC)

“As guerras comerciais são ruins e fáceis de perder”, destacou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que ainda pediu aos “políticos dos dois lados do Atlântico” para “agir com responsabilidade”.

A comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström se limitou a apresentar as medidas que o Executivo comunitário estaria disposto a adotar se for confirmada a vontade dos Estados Unidos. Mas, para ela, “isso prejudicaria as relações transatlânticas”.

Guerra comercial

Diante da escalada das tensões, o secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, justificou nesta quarta-feira a adoção das tarifas alegando que o país quer aumentar a produção de aço, mas que eles não estão buscando “uma guerra comercial”.

“Nós não queremos uma guerra comercial. Não será uma grande guerra comercial. O presidente não teria exteriorizado sua vontade de ser flexível com Canadá e México se só buscasse medidas extremas”, disse Ross.

Já o secretário de Tesouro, Steven Mnuchin, disse à Fox Business que as tarifas de aço e alumínio deveriam ser aplicadas “muito rapidamente”.

Sobre a forte reação da União Europeia, Mnuchin quase comentou que é tarefa do governo “estar do lado das empresas e dos trabalhadores americanos”.

“É por isso que devemos fazer tudo de forma prudente e que seja benéfica para a nossa economia”, acrescentou.

Na semana passada, o presidente americano, Donald Trumpanunciou sua intenção de impor tarifas de 25% às importações de aço e de 10% às de alumínio, sem dar mais detalhes sobre os países afetados.

Produtos emblemáticos

Os europeus exportam cerca de 5 bilhões de euros de aço e 1 bilhão de alumínio ao ano para os Estados Unidos. As medidas americanas poderiam gerar prejuízo de 2,8 bilhões de euros, segundo a Comissão.

A estratégia da Comissão Europeia passa por três tipos de respostas diferentes: impor tarifas elevadas sobre produtos emblemáticos americanos, adotar medidas de salvaguarda e abrir uma demanda na OMC.

“Há uma lista provisória que está sendo debatida” e será “publicada em breve”, apontou a comissária europeia. Ela inclui produtos siderúrgicos, industriais e agrícolas, como “alguns tipos de [uísque] bourbon, (…) artigos como manteiga de amendoim, cranberries e suco de laranja”, listou Malmström.

Outros produtos como calças jeans, alguns tipos de aço, maquiagens, motocicletas, iates, pilhas, baterias, arroz, milho e cigarros integrariam a lista da UE, consultada pela AFP.

O objetivo dessas medidas de “reequilíbrio”, adotadas com base em normas da OMC, segundo o bloco, é ampliar o impacto político nos Estados Unidos, mirando em produtos americanos específicos fabricados em territórios mais favoráveis a Trump e minimizando seus efeitos para os consumidores europeus.

“Podem fazer o que quiserem, mas, se fizerem, imporemos uma grande taxa de 25% sobre seus carros e, acreditem em mim, eles não continuarão fazendo isso por muito tempo”, disse Trump nesta terça, questionado sobre as medidas de represália da UE.

O protecionismo do presidente americano não é compartilhado por todo seu governo. Seu principal conselheiro econômico, Gary Cohn, pediu demissão nesta terça, após demonstrar discordância com a decisão de taxar as importações siderúrgicas.

Salvaguarda

Além de dificultar o acesso da indústria siderúrgica europeia ao mercado americano, as tarifas de Trump poderiam desviar para a Europa a produção de outros países, que já não encontrariam benefícios nos Estados Unidos. Por isso, a UE também prevê medidas de salvaguarda.

Elas demorariam várias semanas para entrar em vigor, bem como as tarifas sobre os produtos da lista. As medidas limitariam temporariamente às importações de aço e alumínio da Europa para proteger seus setores de concorrentes estrangeiros, como autoriza a OMC.

Por fim, Bruxelas poderia apresentar um processo no organismo, talvez junto dos demais países afetados, um procedimento que pode durar dois anos.