EUA e México iniciam novo acordo de concorrência na aviação

Cidade do México – Um acordo de transporte aéreo entre o México e os Estados Unidos, que visa aumentar a concorrência no transporte de passageiros e de cargas, entrou em vigor no domingo, disse o Ministério das Comunicações e Transportes do México.

O acordo, que substitui um tratado de 1960, pode abrir novas rotas de passageiros para companhias aéreas realizarem entre os dois países e permite um número ilimitado de voos.

Além disso, o acordo abre o mercado de frete aéreo para mais competição.

Embora alguns analistas tenham recebido bem o novo entendimento, dizendo que ele pode reduzir tarifas, por aumentar o tráfego, trabalhadores das aéreas mexicanas têm reclamado que as empresas de seu país ficariam em desvantagem.