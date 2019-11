EUA e China vão discutir acordo comercial nesta sexta-feira

Washington – O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, disse nesta sexta-feira que autoridades americanas e chinesas terão uma ligação telefônica no final do dia para falar sobre o acordo comercial, já que os dois lados estão acertando a “fase um” do pacto.

“Estamos agora nos últimos detalhes”, disse Ross em entrevista à Fox Business Network, acrescentando que o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não indicou nenhuma alteração no próximo aumento de tarifas, previsto para 15 de dezembro.