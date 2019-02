EUA e China retomam negociações comerciais em Washington nesta 3ª feira

São Paulo – Estados Unidos e China vão lançar uma nova rodada de negociações para tentar solucionar suas desavenças comerciais a partir desta terça-feira, em Washington, segundo comunicado da Casa Branca.

Na semana passada, delegações dos dois países se reuniram em Pequim, mas não chegaram a um acordo comercial, embora ambos os lados tenham falado em “progresso” nas discussões.

Na quinta-feira (21), começa a segunda parte das negociações, envolvendo funcionários de alto escalão, de acordo com o comunicado da Casa Branca. A equipe americana será liderada pelo Representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e incluirá o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o Secretário do Comércio, Wilbur Ross.

O Ministério do Comércio chinês informou, por sua vez, que o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, participará das conversas com Lighthizer e Mnuchin em Washington na quinta e sexta-feira.