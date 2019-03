EUA e China planejam negociações comerciais até o fim de abril, diz jornal

Importantes negociadores dos Estados Unidos e da China estão planejando novas rodadas de negociações a partir da semana que vem para encerrar a disputa comercial entre os dois países, noticiou o Wall Street Journal nesta terça-feira.

O representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, esperam viajar a Pequim na semana de 25 de março para se encontrarem com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que por sua vez irá a Washington na semana seguinte, de acordo com o jornal, citando autoridades do governo norte-americano.

As negociações entre a China e os EUA estão nas etapas finais, com uma data alvo para o acordo até o final de abril, de acordo com a reportagem.

Washington e Pequim adotaram tarifas de importação sobre os produtos um do outro que custaram bilhões de dólares às duas maiores economias do mundo, afetaram os mercados e prejudiaram cadeias de oferta e de indústria.

Representantes do Tesouro e do Gabinete do representante de Comércio dos EUA não puderam ser contactados imediatamente para comentar. A Casa Branca não comentou imediatamente.