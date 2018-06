EUA e Brasil seguem buscando eliminar barreiras no comércio, diz Temer

Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira que o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, mencionou a questão das tarifas de aço durante reunião em Brasília, e os dois concordaram que ambos países seguirão trabalhando para eliminar as barreiras para o comércio.

“O vice-presidente Pence até tomou iniciativa de suscitar a questão do aço e do alumínio, e nós concordamos, naturalmente, em seguir trabalhando para eliminar barreiras ao comércio entre os nossos países”, afirmou Temer em declaração à imprensa após reunião e almoço com Pence.

Temer disse que tratou também da situação de filhos de brasileiros separados de seus pais ao tentarem entrar ilegalmente nos EUA e pediu a ajuda do vice-presidente norte-americano para uma rápida solução para o problema. Além disso, afirmou que o governo brasileiro ofereceu transporte para trazer de volta essas pessoas ao Brasil se esse for o desejo das famílias.

O presidente também falou que ambos lamentaram a crise humanitária enfrentada pela Venezuela e reiterou a disposição do Brasil em receber refugiados do país vizinho. Na quarta-feira, Pence vai a Manaus, onde deve visitar um centro de refugiados venezuelanos.