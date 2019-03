EUA dizem ter feito progresso em negociações comerciais com a China

Washington – A Casa Branca disse nesta sexta-feira que os Estados Unidos e a China fizeram progressos em direção a um acordo comercial durante “discussões construtivas” nesta semana em Pequim.

“As duas partes continuaram a fazer progressos durante as discussões francas e construtivas nas negociações comerciais e a dar importantes passos”, disse a Casa Branca em um comunicado que ecoa os comentários anteriores do secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin.

Já agência estatal de notícias Xinhua afirmou que os dois países discutiram “documento de acordo relevantes”. A Xinhua não deu mais detalhes.