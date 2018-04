EUA dizem que “próximas semanas” serão cruciais para futuro do Nafta

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, mostrou otimismo sobre a possibilidades de avanços no processo de renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) com Canadá e México, ressaltando que as próximas semanas serão cruciais para que os três países cheguem a um acordo.

“Se ampliarmos (as negociações) além das próximas semanas será muito difícil, em termos práticos, chegar a um acordo antes das eleições (presidenciais do México e legislativas nos EUA)”, disse Ross em um encontro com jornalistas em Lima, no Peru.

A afirmação foi uma resposta a uma pergunta sobre a estimativa feita pelo secretário de Economia do México, Ildefonso Guajardo, disse que há 80% de chance de os três países chegarem a um acordo até a primeira semana de maio.