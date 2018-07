EUA dizem que irão considerar alívio a sanções contra Irã “caso a caso”

Washington – Os Estados Unidos irão considerar pedidos de dispensa de sanções econômicas contra o Irã “caso a caso”, disse o diretor de planejamento de políticas do Departamento de Estado, Brian Hook, nesta segunda-feira, recuando das ameaças de tolerância zero depois do prazo de 4 de novembro.

Os compradores de petróleo iraniano esperam obter alívio das sanções dos EUA para ter mais tempo para reduzir as compras.

Os preços do óleo subiram para o maior nível desde 2014 na semana passada depois que autoridades americanas sinalizaram que o governo Trump agiria para cortar as exportações do Irã mais rapidamente do que o esperado e disse que todos os países e empresas que continuassem comprando petróleo iraniano poderiam ser alvo de penalidades.

“Estamos preparados para trabalhar com países que estão reduzindo suas importações caso a caso”, disse Hook a repórteres em resposta a uma pergunta sobre o caso da Índia e da Turquia para continuar a comprar petróleo iraniano. Fonte: Dow Jones Newswires.