EUA dizem que negociações com México sobre Nafta estão perto de terminar

Washington – O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou nesta segunda-feira que a renegociação com o México do Tratado de Livre-comércio da América do Norte (NAFTA), da qual também participa o Canadá, está “perto de terminar”.

“As nossas negociações mais imediatas e que estão mais perto de terminar são sobre o NAFTA, particularmente com o México”, disse Ross em um ato organizado pela Câmara de Comércio dos EUA em Washington.

Em seu discurso, o secretário também disse estar “muito agradecido” pelo presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, “não ter perdido tempo” em anunciar sua nova equipe negociadora.

“Não esperou até sua posse – que não será até 1º de dezembro. Fez isso dois dias depois de vencer as eleições e tem uma retórica bastante construtiva”, acrescentou Ross.

Nesse sentido, considerou que existe uma “boa oportunidade” para que haja um avanço “rápido” nas conversas com o México, que considerou que é o “intelectualmente mais complicado” dos dois parceiros comerciais, comparado com o Canadá.

O responsável de Comércio Exterior, Robert Lighthizer, encarregado americano da renegociação do NAFTA, afirmou na semana passada que a possibilidade de chegar a um pacto com o México e o Canadá está em seus “períodos finais”.

Esta opinião foi compartilhada também pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, que se mostrou otimista quanto a ser possível conseguir “muito em breve” um acordo de princípio com ambos os países envolvidos.

A equipe negociadora mexicana, que é uma mistura entre membros anteriores e novos, chegou a Washington na semana passada para avançar na renegociação do tratado e retornou ao México na sexta-feira, de acordo com a Embaixada do país nos EUA, que não ofereceu detalhes sobre as conversas.