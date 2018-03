EUA devem iniciar conversas com Brasil sobre tarifas de aço

São Paulo – Os Estados Unidos devem iniciar conversas com o Brasil em breve sobre possível isenção das tarifas de importação sobre o aço e alumínio, disse o representante de Comércio norte-americano, Robert Lighthizer, nesta quarta-feira.

Em audiência em comitê da Câmara dos Deputados dos EUA, Lighthize disse que as conversas com a União Europeia, Argentina e Austrália já começaram.

Lighthizer acrescentou que as conversações com a Coreia do Sul sobre qualquer possível isenção serão realizadas no contexto das negociações comerciais já existentes com Seul.

Os EUA já concederam isenções para o Canadá e o México das tarifas que foram impostas no início deste mês pelo presidente Donald Trump.