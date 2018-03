EUA devem impor US$60 bi em tarifas à China até sexta-feira

Washington – A administração do presidente norte-americano, Donald Trump, deve anunciar até 60 bilhões de dólares em novas tarifas sobre as importações chinesas até sexta-feira, visando tecnologia, telecomunicações e propriedade intelectual, disseram duas autoridades com conhecimentos sobre o assunto.

Uma fonte empresarial, que discutiu a questão com o governo dos Estados Unidos, disse que as tarifas da China podem estar sujeitas a um período de consulta pública, o que atrasaria sua data de vigência e permitiria que grupos industriais e empresas apresentassem objeções.

Isso seria consideravelmente diferente da rápida implementação das tarifas sobre importações de aço e alumínio, que devem entrar em vigor em 23 de março, apenas 15 dias depois que Trump assinou os decretos.

Uma abordagem demorada poderia permitir que negociações com Pequim tentassem resolver as questões comerciais relacionadas à “Seção 301” que o governo dos EUA investiga sobre as práticas de propriedade intelectual da China antes que as tarifas entrem em vigor.

A Casa Branca não comentou o assunto e a China prometeu tomar medidas de retaliação em resposta.