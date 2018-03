Washington – Os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio estão no caminho para serem anunciados até o fim desta semana, disse aporta-voz da Casa Branca Sarah Sanders a jornalistas na quarta-feira.

Trump também está tentando assinar uma proclamação presidencial na quinta-feira, em um esforço para colocar em curso seu plano de tarifas, informou separadamente a publicação Axios, citando dois altos funcionários da administração.