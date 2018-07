EUA devem divulgar crescimento trimestral de 4%

Os Estados Unidos devem divulgar mais um invejável crescimento da economia no segundo trimestre, quando o Departamento de Comércio anunciar nesta sexta-feira as primeiras previsões do PIB do país. Muitos economistas falam no melhor desempenho para o país em anos, com avanço de 4%. Mas, em se tratando do país governado por Donald Trump, mudanças sempre podem aparecer na última hora.

Ontem, o governo anunciou que as encomendas para bens duráveis, como robôs industriais, ficou abaixo dos 3% esperados inicialmente. É um dos números que levaram a uma leve redução das projeções. O banco JP Morgan reduziu a previsão de 4,4%, até quarta-feira, para 3,9% ontem. O Banco Central de Atlanta reduziu a projeção de 4,5% para 3,8%. O Barclays manteve a projeção de 5,2% inalterada.

A forma como o PIB americano segue crescendo a taxas elevadas, mantendo o emprego em níveis recordes, é um campo de amplos debates nos Estados Unidos. Trump e sua equipe, obviamente, afirmam ser os responsáveis. Na quarta-feira, por exemplo, o país conseguiu um novo acordo comercial com a Europa que deve impulsionar o comércio nos próximos trimestres. Economistas críticos ao governo, como o prêmio Nobel Paul Krugman, colunista de EXAME, dizem que a economia cresce apesar de Trump, e citam o alto preço das commodities, os investimentos em energia e o crescimento internacional como os verdadeiros motivos para a alta.

A agência Bloomberg afirma que as estrelas estão alinhadas a favor do governo, com a maior revisão fiscal desde o governo Reagan impulsionando o consumo e o investimento privado. Para a Bloomberg, o crescimento da ordem de 4% não vai se manter no longo prazo. Trump e seus apoiadores afirmam que será apenas mais uma mostra de que o presidente chegou à Casa Branca para cumprir suas promessas — uma delas era justamente um crescimento do PIB de 4% ao ano. Na terça-feira, Trump afirmou no Twitter que os EUA têm “a melhor economia no planeta”. Os próximos trimestres vão mostrar se o otimismo continua.