EUA decidem eximir Brasil de tarifas sobre aço e alumínio

Washington – O governo dos Estados Unidos chegou a acordos com Brasil, Argentina e Austrália para eximir estes países das novas tarifas sobre o aço e o alumínio impostas pelo presidente Donald Trump, segundo informaram nesta segunda-feira meios de comunicação locais.

As tarifas de 10% ao alumínio e de 25% ao aço entraram em vigor no final de março, mas os EUA haviam eximido temporariamente alguns dos seus principais parceiros para negociar com eles acordos comerciais paralelos.

O governo americano também decidiu adiar por um mês, até 1º de junho, a imposição de tarifas às importações de alumínio e aço da União Europeia, México e Canadá