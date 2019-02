EUA: vagas de trabalho saltam em janeiro; taxa de desemprego sobe para 4%

Washington – A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos saltou em janeiro para o ritmo mais forte em 11 meses, indicando força na economia apesar da perspectiva sombria que deixou o Federal Reserve cauteloso sobre os novos aumentos dos juros neste ano.

O relatório mensal do Departamento do Trabalho divulgado nesta sexta-feira não mostrou nenhum impacto “visível” na criação de vagas de trabalho após 35 dias de paralisação parcial do governo dos EUA. Mas a paralisação mais longa da história, que terminou há uma semana, elevou a taxa de desemprego para a máxima de sete meses de 4 por cento.

A criação de vagas de trabalho for a do setor agrícola atingiu 304 mil no mês passado, ritmo mais forte desde fevereiro de 2018, informou o Departamento de Trabalho. O ritmo foi influenciado por locais de construção, varejistas e serviços empresariais, bem como restaurantes e hotéis.

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 165 mil postos de trabalho em janeiro.