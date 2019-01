EUA cancela reuniões antes de novas negociações comerciais com a China

Os Estados Unidos se recusaram a receber, em Washington, emissários de Pequim para se preparar para a chegada de Liu He, chefe dos negociadores comerciais da China, no fim do mês, informaram o jornal Financial Times e a emissora CNBC.

Ambos disseram que Washington considera que não foram alcançados avanços suficientes nas tratativas para destravar o conflito comercial entre as maiores potências do mundo.

Para os Estados Unidos, faltou progredir em temas sensíveis, como as transferências de tecnologia obrigatórias impostas às empresas estrangeiras pela China.

Washington acredita que os avanços não foram suficientes para chegar às reformas necessárias para normalizar a relação comercial – que para o presidente Donald Trump é excessivamente desequilibrada a favor da China -, disse Financial Times.

Questionados sobre essas reportagens, o Departamento do Tesouro e o Representante Comercial americano não responderam.