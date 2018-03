EUA anunciam medidas antidumping contra produtos de aço

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira a adoção de medidas antidumping contra a importação de fios de aço de Espanha, Itália, Coreia do Sul, Turquia e Reino Unido, mas a decisão precisa ser referendada por uma comissão independente.

Washington considera que produtores destes países “venderam fio de aço ou aço carbono aos Estados Unidos a um preço inferior a seu justo valor”, afirmou o Departamento em um comunicado.

As margens do dumping vão, de acordo dom as autoridades comerciais dos Estados Unidos, de 3,81% no caso da Turquia a 147,63% para o Reino Unido.

A decisão ainda precisa ser referendada pela Comissão Americana de Comércio Internacional (USITC), um organismo federal independente.

As importações destes produtos alcançaram em 2016 o valor de 160,4 milhões de dólares.

O governo americano afirma que atua de acordo com as reclamações apresentadas pelas siderúrgicas locais Gerdau Ameristeel US, Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries e Charter Steel.

O presidente Donald Trump anunciou recentemente tarifas de importação de 25% para as importações de aço e de 10% para o alumínio.