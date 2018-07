EUA anunciam investimento de US$ 113 milhões na Ásia

Washington – O Departamento de Estado dos EUA anunciou nesta segunda-feira um investimento de US$ 113 milhões em iniciativas na Ásia, com foco em economia digital, energia e infraestrutura. Em declarações na Câmara do Comércio dos Estados Unidos, o secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que os investimentos são uma mostra do envolvimento do país na região, dedicando-se a promover a independência das nações locais, com uma região do Indo-Pacífico “livre e aberta”.

A novidade é divulgada em meio a temores de uma escalada na guerra comercial entre os EUA e a China por causa de tarifas de importação. Uma abordagem mais dura com Pequim tem sido crucial para a política na Ásia do governo do presidente americano, Donald Trump.

Em janeiro de 2017, Trump retirou os EUA da Parceria Trans-Pacífico, um acordo de livre-comércio importante para a região. Pompeo disse que, apesar dessa decisão anterior, as empresas americanas continuam a avançar nos interesses econômicos dos EUA na região. Fonte: Associated Press.