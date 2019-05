EUA adiam decisão final sobre tarifas para automóveis importados

São Paulo – A Casa Branca anunciou em comunicado que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou em 180 dias uma decisão final sobre eventuais tarifas para a importação de automóveis. Trump orientou o representante comercial americano, Robert Lighthizer, a negociar acordos para lidar com a “ameaça à segurança nacional” nessas transações, que segundo o governo americano têm prejudicado o setor automotivo americano.

Um relatório do Departamento do Comércio de 17 de fevereiro previa uma decisão sobre o assunto até este sábado. No documento, o órgão sustentou que a importação de carros e de certas partes de automóveis representaria uma ameaça à segurança nacional do país. Agora, Trump ganhou mais tempo para bater o martelo. Antes, porém, Lighthizer liderará as negociações com outras nações sobre o tema, determina o comunicado desta sexta-feira.