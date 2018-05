Estudo prevê crescimento de 35% ao ano para veículos elétricos até 2025

São Paulo – Até 2025, as vendas globais de veículos elétricos devem alcançar 13 milhões de unidades por ano, a uma taxa de crescimento anual composta de 35%. A estimativa é de um novo estudo divulgado pelo Conselho Internacional sobre Transporte Limpo.

O relatório analisa o mercado global de veículos elétricos, incluindo os principais fabricantes e as políticas de apoio implementadas para estimular investimentos no setor, onde grandes empresas já se aproximam de economias de escala com mais de 100 mil veículos elétricos por ano.

A China lidera a produção global de veículos elétricos, respondendo por 50% da produção mundial em 2017, seguida pela Europa com 21%, os Estados Unidos com 17%, o Japão com 8% e a Coréia do Sul com 3%.

Dos 20 maiores fabricantes de veículos elétricos, nove têm sede na China, quatro na Europa, três nos Estados Unidos, três no Japão e um na Coreia do Sul.

Por trás destes números estão políticas públicas que favorecem tanto o lado do consumidor quanto o dos fabricantes.

Cerca de 80% dos veículos elétricos vendidos até o momento, segundo o estudo, foram fabricados na mesma região em que foram comercializados, o que reflete a importância das políticas para reduzir as barreiras e aumentar o mercado, impulsionando os investimentos industriais.