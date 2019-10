Estudo diz que Luanda é a cidade mais cara para expatriados

1. Custo de vida zoom_out_map 1/12 (Wikimedia Commons) Angola, como a cidade com o custo de vida mais alto do mundo para expatriados. O resultado é um pouco ranking (e Oslo, na Noruega, em primeiro). O estudo pesquisou preços de 200 itens em 214 cidades e regiões (como Cingapura e Hong Kong) pelo mundo e calculou os valores em dólares para observar os preços de manter um expatriado na região. Como os preços foram convertidos das moedas locais para o dólar, fatores como câmbio também influenciam no resultado da pesquisa. A Mercer divulga em seu site as dez primeiras posições, com detalhes sobre alguns dos preços dos produtos pesquisados. São Paulo – Um novo estudo sobre custo de vida, elaborado pela consultoria Mercer , apontou Luanda, em, como a cidade com omais alto do mundo para expatriados. O resultado é um pouco diferente da pesquisa divulgada em junho pela ECA International , que apontou a cidade em segundo lugar do(e Oslo, na Noruega, em primeiro).A Mercer divulga em seu site as dez primeiras posições, com detalhes sobre alguns dos preços dos produtos pesquisados.

2. 1º ) Luanda, Angola zoom_out_map 2/12 (Wikimedia Commons/Beth Balboni) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): US$ 6.500

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): US$ 15.000

Ingresso de cinema: US$ 10,42

Calça Jeans: US$ 204,41

1 edição de jornal internacional: US$ 5,42

1 café: US$ 3,88

*Refeição em fast food: US$ 20,06

1 litro de gasolina: US$ 0,63

1 litro de leite: US$ 3,18

1 litro de refrigerante: US$ 2,14 *Em Luanda, a categoria foi substituída por uma refeição com sanduíche e refrigerante, na ausência de rede de fast food comparável

3. 2º) Moscou, Rússia zoom_out_map 3/12 (Wikimedia Commons) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): US$ 4.600

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): US$ 8.000

Ingresso de cinema: US$ 11,60

Calça Jeans: US$ 169,13

1 edição de jornal internacional: US$9,95

1 café: US$ 8,29

Refeição em fast food: US$ 6,47

1 litro de gasolina: US$ 1,04

1 litro de leite: US$ 7,59

1 litro de refrigerante: US$ 1,77

4. 3º) Tóquio, Japão zoom_out_map 4/12 (Junko Kimura/Getty Images) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): US$ 4.513,34

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): US$ 7.199,86

Ingresso de cinema: US$ 19,34

Calça Jeans: US$ 135,40

1 edição de jornal internacional: US$ 5,37

1 café: US$ 6,98

Refeição em fast food: US$ 7,31

1 litro de gasolina: US$ 1,74

1 litro de leite: US$ 3,05

1 litro de refrigerante: US$ 1,92

5. 4º) NDjamena, Chade zoom_out_map 5/12 (Marco Di Lauro/Getty Images) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): Não Disponível

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): US$ 2.244,62

Ingresso de cinema: Não Disponível

Calça Jeans: Não Disponível

1 edição de jornal internacional: US$ 6,94

1 café: US$ 3,06

*Refeição em fast food: US$ 25,51

1 litro de gasolina: US$ 0,98

1 litro de leite: US$ 2,75

1 litro de refrigerante: US$ 1,63



*Em N'Djamena, a categoria foi substituída por uma refeição com sanduíche e refrigerante, na ausência de rede de fast food comparável

6. 5º) Cingapura zoom_out_map 6/12 (Clive Mason/Getty Images) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): US$ 3.794,94

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): US$ 7.266,91

Ingresso de cinema: US$ 9,28

Calça Jeans: US$ 129,11

1 edição de jornal internacional: US$ 3,63

1 café: US$ 4,84

Refeição em fast food: US$ 5,61

1 litro de gasolina: US$ 1,76

1 litro de leite: US$ 2,62

1 litro de refrigerante: US$ 1,13

7. 6º) Hong Kong zoom_out_map 7/12 (Ronald Martinez/Getty Images) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): US$ 7.091,69

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): US$ 13.538,68

Ingresso de cinema: US$ 11,60

Calça Jeans: US$ 115,92

1 edição de jornal internacional: US$ 3,87

1 café: US$ 5,67

Refeição em fast food: US$ 3,54

1 litro de gasolina: US$ 2,23

1 litro de leite: US$ 3,12

1 litro de refrigerante: US$ 1,02

8. 7º) Genebra, Suíça zoom_out_map 8/12 (Mike Hewitt/Getty Images) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): US$ 4.349,74

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): US$ 7.068,33

Ingresso de cinema: US$ 18,48

Calça Jeans: US$ 141,26

1 edição de jornal internacional: US$ 4,35

1 café: US$ 6,52

Refeição em fast food: US$ 12,51

1 litro de gasolina: US$ 2,02

1 litro de leite: US$ 1,74

1 litro de refrigerante: US$ 1,60

9. 8º) Zurique, Suíça zoom_out_map 9/12 (Mike Hewitt/Getty Images) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): US$ 3.914,77

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): US$ 5.980,89

Ingresso de cinema: US$ 20,66

Calça Jeans: US$ 141,26

1 edição de jornal internacional: US$ 4,35

1 café: US$ 5,98

Refeição em fast food: US$ 12,51

1 litro de gasolina: US$ 2,02

1 litro de leite: US$ 1,74

1 litro de refrigerante: US$ 1,60

10. 9º) Berna, Suíça zoom_out_map 10/12 (Mike Hewitt/Getty Images) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): US$ 2.686,51

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): não disponível

Ingresso de cinema: US$ 18,95

Calça Jeans: US$ 138

1 edição de jornal internacional: US$ 4,35

1 café: US$ 4,68

Refeição em fast food: US$ 12,51

1 litro de gasolina: US$ 2,02

1 litro de leite: US$ 1,74

1 litro de refrigerante: US$ 1,60

11. 10º) Sydney, Austrália zoom_out_map 11/12 (Divulgação / Metrô de Sydney) Aluguel de apartamento de luxo (2 quartos, não mobiliado): US$ 2.551,42

Aluguel de casa de luxo (3 quartos, não mobiliada): US$ 5.163,64

Ingresso de cinema: US$ 19,62

Calça Jeans: US$ 113,55

1 edição de jornal internacional: US$ 6,20

1 café: US$ 5,16

Refeição em fast food: US$ 9,2

1 litro de gasolina: US$ 1,51

1 litro de leite: US$ 2,67

1 litro de refrigerante: US$ 2,15