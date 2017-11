Estrangeiras podem investir até US$ 10 bi em refinaria no MA

Rio de Janeiro – Empresas chinesas, indianas e iranianas poderão investir entre 7 bilhões e 10 bilhões de dólares na construção de uma refinaria de petróleo no Maranhão, afirmou nesta sexta-feira a jornalistas o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, que disse prever uma decisão sobre o tema para 2018.

Em um evento no Rio, o secretário afirmou que as conversas sobre o negócio entre as companhias e o governo local estão avançando. A unidade teria capacidade para processar 300 mil barris de petróleo por dia.