Estou preocupado com consequências da tarifação, diz Paul Ryan

Washington – O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, expressou nesta segunda-feira preocupação com o plano do presidente Donald Trump de tarifar as importações de aço e alumínio.

“Estou extremamente preocupado com as consequências deste plano e pedirei à Casa Branca que não avance com esta ideia”, disse Ryan, em comunicado enviado à imprensa.

Na avaliação de Ryan, a tarifação de 25% das importações de aço e de 10% de alumínio pode atrapalhar o crescimento americano.

“A reforma tributária impulsionou a economia e nós certamente não queremos ameaçar estes ganhos”, afirmou.

Fonte: Associated Press.