Estoques no atacado dos EUA aumentam

Washington – Os estoques no atacado dos Estados Unidos subiram em março, impulsionados pelo aumento de automóveis e maquinário, que garantiram suporte ao crescimento econômico no início deste ano.

O Departamento do Comércio informou nesta quinta-feira que os estoques no atacado subiram 0,4 por cento, acima da expectativa de um aumento de 0,3 por cento em pesquisa da Reuters.

O aumento nos estoques pode reforçar a visão de que o ritmo de crescimento econômico acelerou nos três primeiros meses do ano, estimulado pelas empresas reabastacendo suas prateleiras.

Em março, os estoques de carros subiram 1,2 por cento, assim como os de maquinário.

As vendas no atacado, entretanto, caíram inesperadamente em março, em 1,6 por cento. Foi a maior queda em quatro anos frustrou as expectativas de economistas de uma alta de 0,1 por cento.