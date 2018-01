Estoques de petróleo nos EUA caem e de combustíveis sobem

Os estoques de petróleo dos EUA caíram na semana passada, enquanto os estoques de gasolina e destilados aumentaram mais do que o esperado, informou a Administração de Informação de Energia (AIE) nesta quarta-feira.

Os estoques de petróleo caíram 4,9 milhões de barris na semana encerrada em 5 de janeiro, em comparação com as expectativas dos analistas para uma queda de 3,9 milhões de barris.

Os preços do petróleo caíram após as notícias, antes de se recuperarem. Antes, o Instituto Americano do Petróleo (API) havia reportado queda de 11 milhões de barris em relatório na terça-feira à noite.

Já a produção de petróleo dos EUA caiu drasticamente, embora esses números não sejam considerados confiáveis ​​como os dados mensais, que são lançados com um atraso. A produção dos EUA caiu 290 mil barris por dia (bpd) para 9,5 milhões de bpd, informou a AIE.

“Deve haver um fator especial em jogo, talvez o clima extremo do inverno em Dakota do Norte, o que prejudicou a produção de ‘shale oil’ em Bakken”, disse Carsten Fritsch, analista de petróleo do Commerzbank AG em Frankfurt, Alemanha.

Os estoques de gasolina subiram 4,1 milhões de barris, ante expectativas de analistas em uma pesquisa da Reuters para um ganho de 2,6 milhões de barris.

Os estoques de destilados, que incluem diesel e óleo de aquecimento, cresceram 4,3 milhões de barris, contra as expectativas para um aumento de 1,5 milhão de barris, segundo dados da AIE.