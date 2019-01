Estoques de petróleo bruto dos EUA caem 2,683 milhões na semana

Texas – Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 2,683 milhões de barris na semana passada, para 437,055 milhões, apontou nesta quarta-feira o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda um pouco menor, de 2,0 milhões de barris.

As reservas de gasolina, por sua vez, cresceram em 7,503 milhões de barris, a 255,565 milhões, acima da alta de 2,3 milhões de barris previstos, enquanto as de destilados aumentaram em 2,967 milhões de barris, a 143,009 milhões, também maior do que a previsão, de alta de 900 mil de barris.

Os estoques no centro de distribuição de Cushing caíram 743 mil de barris, a 41,519 de barris, enquanto a taxa de utilização das refinarias caiu de 96,1% na semana anterior a 94,6%, quando a previsão era recuo a 95,4%.

Já a produção média diária de petróleo subiu para 11,96 milhões de barris, informou o relatório.