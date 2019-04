Estímulo continua essencial para combater riscos, diz relatório do BCE

Frankfurt — O Banco Central Europeu precisa continuar fornecendo estímulo substancial para combater os riscos relacionados a incertezas geopolíticas, disse o presidente do BCE, Mario Draghi, no relatório anual do banco de 2018 nesta segunda-feira, 1º.

“Substancial estímulo de política monetária permanece essencial para garantir o contínuo aumento das pressões domésticas de preços no médio prazo”, disse Draghi, repetindo a antiga mensagem de política monetária do BCE.

“Diante da persistência das incertezas relacionadas a fatores geopolíticos, a ameaça do protecionismo e vulnerabilidades dos mercados emergentes, a condução da política monetária na zona do euro continuará a exigir paciência, prudência e persistência”, completou.