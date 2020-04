“Estamos vivendo a mãe de todos testes de estresse”, diz Thomas Friedman

Ganhador de três prêmios Pulitzer, o jornalista Thomas Friedman escreveu recentemente, em um artigo no jornal The New York Times, que a cura do coronavírus pode ser pior do que a doença. Ele se referia à recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de fazer isolamento social para conter o avanço da pandemia mundo afora. Segundo o escritor, os efeitos econômicos da medida podem ser catastróficos. De fato, dia após dia, casas de análises e bancos revisam para baixo o produto interno bruto dos países. “Estamos vivendo a mãe de todos os testes de estresse”, afirma o escritor, em transmissão pela internet à Exame Academy, mediada pelo controlador do BTG Pactual, André Esteves. O BTG é controlador da EXAME.

“É muito diferente do que vimos nos últimos anos na crise financeira de 2008, pois não se trata apenas dos bancos. Trata-se de um teste de estresse de todas as sociedades.” Isso porque o coronavírus diferencia as pessoas como indivíduos (as que têm melhor e as que têm pior sistema imunológico), os países que são mais ou menos bem governados, os sistemas de saúde que são eficazes e os que não são, e até as sociedades que conseguem enfrentar a dificuldade como um grupo coeso e as que não conseguem.

Segundo o escritor, o mundo é palco de uma competição entre duas forças exponenciais – a inovação e a natureza. A primeira é representada pelo lei de Moore (Gordon Moore, fundador da empresa de tecnologia Inter) que dizia que a velocidade dos chips que iria dobrar a cada 24 meses. “É uma metáfora da inovação. Estamos desesperados por inovações de vacinas e medicamentos para mitigar o coronavírus. O mundo inteiro está trabalhando nisso.” Já a segunda é a lei da covid-19, que é regida pela “mãe natureza”, que faz com que 59.000 pessoas sejam infectadas em poucos dias. “Estamos em uma corrida entre essas duas forças exponenciais.”

Para o escritor, é necessário que haja uma unidade nacional para que, no momento que puder liberar parte das pessoas do isolamento, não haja uma “mini crise”, porque o vírus vai continuar “lá fora”. “No momento, está todo mundo ajudando os vizinhos, sendo legais. Mas, nas próximas semanas, as pessoas vão ver a vasta destruição às empresas, poupanças e aposentadorias. Nesse momento, vamos ter tensão social”, afirma.

O próximo debate será até que ponto as pessoas vão permitir que os governos interfiram em questões privadas médicas. “Como aconteceu depois do 11 de setembro [no ataque às torres gêmeas], as pessoas vão querer saber se ao lado delas no avião está uma pessoa que tem ou teve coronavírus. Pode ser que tenhamos que abrir mão de alguns direitos para garantir a volta da economia.” Para ele, será necessário uma enorme base de dados para poder determinar os próximos passos. “A mãe natureza não abre às 9h30, funciona o tempo todo, diferentemente dos mercados. Trata-se apenas de química, física e biologia. Mas não brinque com a mãe natureza. Podemos desbancar nazistas e comunistas, mas a mãe natureza não tem piedade”, afirma. “Nunca tivemos um inimigo como esse vírus.”

Não é por um acaso que, nesta terça-feira, o banco francês BNP Paribas estimou uma queda mais drástica na atividade do Brasil. Até então, a instituição previa uma retração de 1% e agora projeta um recuo de 4% em 2020. Ontem, o espanhol Santander já havia anunciado que estima uma contração de 2,2% do PIB, ante 1% de queda previsto anteriormente. “As mortes por desespero serão maiores do que as mortes por coronavírus se não encontrarmos uma forma de solucionar o problema diminuindo os riscos.”

Por isso, para Friedman, a saída é liberar aos poucos as pessoas, desde que sejam testadas e que mostrem que já estão curadas do coronavírus ou que não tiveram a doença – deixando os idosos e os que têm imunidade mais frágil isolados. “O problema é que somos uma federação [Estados Unidos], e podemos ver diferentes decisões em Oklahoma e Maryland. Mas pode ser que todos achem que muito cedo para liberar as pessoas – e que o isolamento vá até meados de maio. Seja como for, a estratégia deve ser baseada em informações.”

Em algumas semanas, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vai ter de decidir quem vive e quem não, segundo Friedman. Isso significa que ele vai determinar que as pessoas terão de voltar ao trabalho.

Para ele, a forma como prefeitos, governadores e até presidente lidou com a pandemia poderá definir as eleições americanas. “As primárias que aconteceram não significam mais nada sobre a corrida eleitoral.” Já o Irã fez um trabalho horrível para conter a doença, mesmo sendo uma autocracia. Há democracias, como a Alemanha, que fizeram um bom trabalho. “Outras, como os Estados Unidos, não fizeram. Espero que isso nos faça acordar para sair desse impasse político entre republicanos e democratas.”

O impacto a longo prazo é que vai aumentar as vendas pela internet, assim como as impressões 3D. “Não posso esperar fabricação de máscaras, por exemplo.”

Brasil

Até o momento, o país registra 114 mortes por causa da covid-19 e o total de infectados chega a 667. Os números são de registros oficiais, mas projeções matemáticas sugerem que eles representam apenas 10% do total real de infectados. Para calcular o número real de casos de coronavírus no País, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul, vai usar uma metodologia similar à de pesquisas eleitorais. Os testes começam em 15 dias, e antes do fim de maio o país já deve ter uma dimensão mais clara da epidemia.