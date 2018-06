Estamos na iminência de descumprir regra de ouro, diz Colnago

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, disse nesta sexta-feira, 29, que o País está na iminência de descumprir a Regra de Ouro e que ela deve ser rediscutida. Em cerimônia na Secretaria de Orçamento Federal (SOF), ele criticou a redação da regra, que disse ser mal feita e trazer muitas dúvidas. “Isso nos coloca várias dificuldades”, afirmou.

Colnago voltou a elogiar a emenda que estabeleceu um teto para os gastos, e disse que, com o limite, o país terá que repensar seus gastos.

O ministro disse ainda que, com o teto, o Orçamento voltou a ter um papel muito importante. “É no orçamento que vai se discutir as prioridades de gastos”, completou.