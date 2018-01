Estados Unidos fecham 2017 com inflação em 2,01%

Washington – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos cresceu 0,1% em dezembro e deixou a inflação total de 2017 em 2,1%, informou nesta sexta-feira o Departamento de Trabalho.

O número coincide com as previsões dos analistas e situa a inflação em torno da meta anual de 2% marcada pela Federal Reserve.

Os principais aumentos de preços em dezembro foram nos setores da habitação, que subiu 0,4%, e no de alimentos.

Por sua vez, a energia baixou devido à queda do preço da gasolina, que reduziu 2,7% em dezembro.

Sem levar em conta os preços dos alimentos e da energia, que são os mais voláteis, a inflação subjacente aumentou em dezembro 0,3%, a maior alta em 11 meses, e a interanual ficou situada em 1,8%.

Após anos abaixo da meta do Fed, a inflação parece subir nos EUA, o que alinha o caminho para que o Banco Central prossiga com seu gradual ajuste monetário, com três alta nas taxas de juros previstas para este ano.