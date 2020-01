Estados Unidos e China assinam primeira fase de acordo comercial

São Paulo — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-premiê chinês, Liu He, assinaram nesta quarta-feira (15), em Washington, o documento da primeira fase para um acordo comercial entre os países.

A chegada a um consenso para dar fim à guerra comercial que se arrasta há cerca de dois anos foi anunciada há um mês. Os dois países ainda não têm todos os detalhes fechados e alguns aspectos do acordo devem ser tratados em uma segunda fase de negociações.

Nesta primeira fase, foi acordado que os Estados Unidos vão diminuir as tarifas impostas aos produtos chineses, enquanto o país asiático comprará mais 200 bilhões de dólares em produtos dos EUA.

Nos últimos anos, os Estados Unidos têm comprado muito mais do que o que é exportado para a China, o que faz com que sua balança comercial com o país tenha um déficit maior.

As tarifas impostas por Trump foram um ponto central da sua campanha pela presidência em 2016. Um dos objetivos era o de desestimular que empresas e indústrias americanas comprassem mais da China, favorecendo a balança comercial para o país.

