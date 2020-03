Estados Unidos criam 270 mil vagas e desemprego tem leve queda

São Paulo — O total de empregos criados em fevereiro pela economia americana foi de 273 mil. Com isso, a taxa de desemprego teve leve queda para 3,5% nos Estados Unidos. Em janeiro, o desemprego no país estava em 3,6% no país. Os dados são do Bureau of Labor Statistics dos EUA.

Os dados surpreenderam e mostram que a economia americana continua aquecida, mesmo com a possibilidade real de a epidemia de coronavírus causar uma desaceleração global. Economistas consultados pela agência de notícias Reuters previam um crescimento menor, de 175 mil vagas.

De acordo com a instituição, os ganhos são principalmente nas áreas de assistência médica e assistência social, serviços de alimentação e locais de bebida, governo, construção, serviços profissionais e técnicos e atividades financeiras. Além disso, os 273 mil empregos não consideram aqueles criados no setor agrócola.