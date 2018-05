Espírito Santo inicia colheita da safra 2018/19 de café robusta, diz Cepea

Uma parcela dos produtores de café robusta do Espírito Santo iniciou a colheita da safra 2018/19, com os trabalhos ainda restritos a poucas lavouras, principalmente pela alta incidência de grãos verdes, informou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em análise nesta terça-feira.

Segundo colaboradores do Cepea, menos de 10 por cento dos cafeicultores estão realizando a colheita. A expectativa é de que os trabalhos no Estado capixaba se intensifiquem a partir da segunda quinzena de maio.

Já Rondônia, primeiro Estado a iniciar a colheita, continua a ser beneficiado pelo clima, com as estimativas de colheita variando entre 20 e 30 por cento da safra.

Os preços do café robusta estão em alta no mercado nacional, apesar da demanda doméstica ter sido menor nos últimos dias, impulsionados pela procura de robusta de maior qualidade por exportadores e pela alta do dólar no começo da semana.

O Indicador Cepea/Esalq do robusta do tipo 6, peneira 13 acima, terminou a segunda-feira a 329,83 reais/saca, alta de quase 1 por cento ante a semana anterior.