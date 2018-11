Espero avançar com tarifas de 25% sobre produtos chineses, diz Trump

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que espera avançar com tarifas de 10% ou 25% sobre bens chineses, às vésperas da cúpula do G-20, que começa nesta sexta-feira, 30, na Argentina, quando espera-se que ele tenha uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping.

Em entrevista ao Wall Street Journal, o presidente americano afirmou que, caso não seja firmado um acordo entre as duas potências, pretende impor tarifas ao restante dos bens chineses que hoje ainda não são contemplados pelas barreiras de Washington.

Ele também acrescentou que é “altamente improvável” que aceite o pedido de Pequim para adiar o aumento das tarifas já impostas, cuja previsão é de elevação da atual taxa de 10% para 25% em janeiro.

Trump também afirmou que as tarifas podem afetar produtos como iPhones e computadores portáteis importados da China.