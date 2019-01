Cidade do Máxico – O presidente do banco central mexicano disse na quinta-feira que a economia do país e a taxa de inflação podem ser negativamente afetadas se os problemas de distribuição de combustíveis persistirem.

“Esperamos que isso possa ser normalizado o mais rápido possível e que tenha o menor impacto possível”, disse Alejandro Diaz de Leon em um evento na Cidade do México. Um plano do governo para acabar com o roubo de combustível provocou escassez de gasolina.