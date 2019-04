Equipe econômica estuda redução de impostos a empresas, diz Bolsonaro

Jerusalém — O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira, 2, que há um estudo por parte da equipe econômica para reduzir imposto de empresas. Ele disse, no entanto, que não há uma data ainda para ser apresentado. “Será a exemplo do que fizeram os Estados Unidos ao reduzir os impostos, ele (o presidente Donald Trump) catapultou a economia. Essa é que é a intenção da equipe econômica”, descreveu em entrevista coletiva realizada ao final de sua agenda oficial desta terça em Jerusalém.

Em Davos, no mês de janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a intenção do governo era reduzir de 34%, em média, a carga de impostos paga atualmente pelas empresas no País para 15%. Para isso, no entanto, faria compensações com outras taxas, como Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos. Na entrevista, ele explicou que a motivação dessa reorganização tributária seria atrair investidores estrangeiros.