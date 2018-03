Equipe do BCE simula alta dos juros em meados de 2019

Frankfurt – A equipe do Banco Central Europeu apresentou às autoridades que se reuniram nesta semana um cenário em que a taxa de juros seria elevada em meados de 2019, após reduzir as compras de títulos no final deste ano, disseram três fontes à Reuters.

A hipótese foi considerada favorável pelas autoridades da região norte, mais rica, da zona do euro, disseram as fontes do ou próximas do comitê de política monetária.

As autoridades sulistas foram mais cautelosas, preocupadas com o efeito dos custos de empréstimos mais altos e com um euro mais forte para seus governos endividados e economias mais fracas.

Suas preocupações foram realçadas por um impasse político após eleições inconclusas na Itália, que o presidente do BCE, Mario Draghi –que é italiano–, disse que poderia prejudicar a confiança.

“As simulações… não têm relevância para a política monetária porque não são compromissos”, disse uma das fontes.

“Consideramos a expectativa do mercado para a redução do estímulo e altas de juros no cenário básico para analisar o tipo de condições financeiras que nos dariam”, acrescentou a fonte.

O cenário apresentado pela equipe do BCE prevê que o programa de compra de títulos de 2,55 trilhões de euros do banco terminaria este ano após redução por três meses, seguido de um aumento dos juros em meados de 2019.