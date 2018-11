Equipe de Guedes oficializa Roberto Campos para BC e Mansueto para Tesouro

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quinta-feira, 15, as indicações dos economistas Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central e Mansueto Almeida para o cargo de secretário do Tesouro Nacional no governo de Jair Bolsonaro.

“O economista Roberto Campos Neto aceitou o convite e terá seu nome indicado ao Senado Federal para presidir o Banco Central. Com extensa experiência na área financeira, pós-graduado em economia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), Campos Neto deixa diretoria do Banco Santander, onde ingressou em 2000”, informou a assessoria de Paulo Guedes em nota.

Almeida é secretário do Tesouro desde abril de 2018. Trabalhou no IPEA, no Ministério da Fazenda, é mestre em Economia pela USP e cursou doutorado em Políticas Públicas no MIT.