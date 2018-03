Equiparação do IOF no câmbio deve gerar arrecadação de R$ 101 mi

Brasília – A nova incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas transferências bancárias para conta no exterior de mesma titularidade deve gerar arrecadação extraordinária de R$ 101 milhões no ano de 2018.

A estimativa foi divulgada pelo Ministério da Fazenda em nota na noite desta quinta-feira, 1.

Segundo a Fazenda, o decreto “equipara a incidência de IOF nas operações de remessa de recursos de uma conta bancária no País para outra conta no exterior de mesma titularidade” com o imposto incidente sobre a compra da moeda estrangeira em espécie.

A medida se aplica às contas de pessoas física e empresas.