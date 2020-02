Coronavírus já reduz previsão de crescimento do PIB no Brasil em 2020

São Paulo — A epidemia do novo coronavírus já afeta as projeções para o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em 2020.

O banco suíço UBS, em relatório divulgado nesta terça-feira (04), reviu a sua previsão para o crescimento da economia brasileira de 2,5% para 2,1%.

O número é próximo dos 2,2% apontados pelo Itaú e dos 2,3% mostrados no boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central.

O motivo é que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, então uma desaceleração forte por lá acaba nos afetando aqui.

No mesmo relatório, o UBS reduziu sua estimativa para o crescimento do PIB chinês neste ano de 6% para 5,4%.

O número de casos de coronavírus passou de 24.000, e ainda não há sinais de começar a diminuir. Para tentar acalmar a economia, o governo chinês injetou 180 bilhões de dólares nos mercados para tentar aplacar os efeitos do surto.

O Brasil monitora até o momento 13 casos suspeitos, mas nenhum foi confirmado até agora. Ainda assim o governo brasileiro reconheceu o caso como de “emergência de saúde pública”.