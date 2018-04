EPA dá isenção financeira para refinaria de bilionário nos EUA

Nova York – A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) concedeu uma isenção financeira a uma refinaria de petróleo do bilionário Carl Icahn, ex-assessor do presidente Donald Trump, blindando a unidade de Oklahoma das exigências da lei federal de biocombustíveis, de acordo com duas fontes da indústria com conhecimento do assunto.

A renúncia permite que a CVR Energy evite dezenas de milhões de dólares em custos relacionados ao Padrão de Combustível Renovável (RFS).

O regulamento visa diminuir a poluição do ar, reduzir as importações de petróleo e apoiar os produtores de milho, exigindo que as refinarias misturem bilhões de galões de biocombustíveis na gasolina e no diesel do país a cada ano.

A Coalizão de Pequenas Refinarias, que representa empresas que operam pequenas instalações de refino, defendeu o programa de isenção da EPA, dizendo que a entidade é obrigada por lei a ajudar refinarias menores impactadas pelo RFS e que as isenções são cruciais para o equilíbrio financeiro.

Mas a isenção para a fábrica da CVR em Wynnewood, Oklahoma, provocou novas críticas do poderoso lobby do milho, que já acusou a EPA de Trump de usar excessivamente o programa de isenção de uma maneira que prejudica a demanda por etanol à base do cereal.

“Isso vai ser difícil para (Scott) Pruitt explicar”, disse Brooke Coleman, chefe do grupo de negócios Advanced Biofuels Business Council, em um e-mail na sexta-feira, referindo-se ao administrador da EPA.

A porta-voz da CVR, Brandee Stephens, recusou-se a comentar a renúncia. A porta-voz da EPA, Liz Bowman, não respondeu aos repetidos pedidos por telefone e e-mail para comentários. Os esforços para contatar Icahn e seu advogado não obtiveram sucesso.