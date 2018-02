Entrada de dólares supera saída em US$ 9,29 bi até 2 de fevereiro

Brasília – O fluxo cambial do ano até 2 de fevereiro está positivo em US$ 9,291 bilhões, informou nesta quarta-feira, 7, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 2,041 bilhões.

A entrada líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até 2 de fevereiro foi de US$ 6,020 bilhões. Esse resultado é fruto de entradas no valor de US$ 54,707 bilhões e de envios no total de US$ 48,687 bilhões.

Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Já no comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 3,271 bilhões, com importações de US$ 14,186 bilhões e exportações de US$ 17,458 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 2,301 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,197 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 9,960 bilhões em outras entradas.

Janeiro

Depois de registrar saídas líquidas de US$ 9,331 bilhões em dezembro de 2017, o fluxo cambial do País registrou resultado positivo de US$ 8,063 bilhões em janeiro de 2018, informou o Banco Central. Com isso, também foi interrompida a sequência de dois meses consecutivos de fluxo negativo.

A entrada líquida de dólares pelo canal financeiro em janeiro foi de US$ 5,527 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 50,509 bilhões e de retiradas no total de US$ 44,982 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de janeiro ficou positivo em US$ 2,535 bilhões, com importações de US$ 13,341 bilhões e exportações de US$ 15,877 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,981 bilhão em ACC, US$ 4,943 bilhões em PA e US$ 8,953 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana passada (de 29 de janeiro a 2 de fevereiro) ficou positivo em US$ 4,749 bilhões, informou o Banco Central.

Considerando toda a semana, a entrada líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 2,659 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 12,399 bilhões e de envios no total de US$ 9,739 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 2,090 bilhões no período, com importações de US$ 2,723 bilhões e exportações de US$ 4,813 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 753 milhões em ACC, US$ 836 milhões em PA e US$ 3,224 bilhões em outras entradas.