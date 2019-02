Entrada de dólares supera saída em US$ 8 bi

Brasília – O fluxo cambial está positivo em US$ 8,092 bilhões no acumulado do ano até o dia 7 de agosto, de acordo com dados do Banco Central.

O resultado revela um leve aumento em relação à soma acumulada até o fechamento de julho, de US$ 7,165 bilhões. No mesmo período de 2014, o fluxo cambial estava positivo em US$ 4,152 bilhões.

No acumulado de um pouco mais da metade de 2015, houve saídas líquidas de US$ 6,288 bilhões da área financeira, que reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Neste segmento foram registrados ingressos de US$ 327,462 bilhões e envios de US$ 333,750 bilhões no período.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 14,380 bilhões no período em questão, com importações de US$ 100,149 bilhões e exportações de US$ 114,529 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 23,035 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 27,537 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 63,956 bilhões em outras operações.

Semana

Nos primeiros cinco dias úteis de agosto o fluxo cambial está no azul em US$ 927 milhões, após o mês de julho ter encerrado com saídas superiores a entradas em US$ 3,935 bilhões.

O resultado líquido pelo canal financeiro foi positivo em US$ 799 milhões de 3 a 7 de agosto, com ingressos de US$ 8,139 bilhões e envios de US$ 7,340 bilhões.

Já no comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 128 milhões na semana passada, com importações de US$ 2,526 bilhões e exportações de US$ 2,654 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 531 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 649 milhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 1,474 bilhão em outras entradas.