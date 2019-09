Entidade de cartões eleva previsão de crescimento do setor para 2019

São Paulo – A Abecs, que representa as empresas pagamentos eletrônicos, elevou a projeção de crescimento para o setor de cartões em 2019 para o intervalo entre 17,5% e 19,5% de alta, antes a previsão era de 15% a 17%. Com isso, a expectativa é de que as compras com cartões de crédito movimentem em torno de 1,84 trilhão de reais.

A revisão nas expectativas, conforme a Abecs, reflete um melhor desempenho do segmento neste ano, que se refletiu nos resultados apresentados no primeiro semestre.

No período, os cartões movimentaram R$ 850 bilhões, com crescimento de 18% em relação aos seis primeiros meses de 2018. Apenas no segundo trimestre, a alta foi de 19%.