Enel se compromete a investir US$1 bi no Brasil com novos parques

São Paulo – Depois de viabilizar a contratação de um parque solar no Piauí na última segunda-feira, 18, ao conquistar contratos de fornecimento de energia no leilão A-4, nesta quarta-feira, 20, a Enel Green Power Brasil conseguiu assegurar a construção de três projetos eólicos, com uma capacidade instalada somada de 618 MW.

Juntos, esses projetos somam mais de 1 GW e vão exigir investimentos de cerca de US$ 1 bilhão, informou a empresa.

“As duas vitórias desta semana no Brasil nos dão um bom impulso para começar 2018”, disse em nota o responsável pela Enel Green Power, Antonio Cammisecra, destacando que neste ano a companhia já concluiu a construção de quase 1 GW de unidades eólicas e solares.

“A nova capacidadeconquistada esta semana nos permitirá aumentar consideravelmente nossa atual presença em renováveis no País, reforçando a nossa liderança nesse mercado”, completou.

Os projetos eólicos, que serão construídos nos Estados do Piauí e Bahia, devem entrar em operação no início de 2023. O parque eólico Lagoa do Barro (510 MW) será construído nas cidades de Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio, no Estado do Piauí.

Já o parque Morro do Chapéu II (78 MW), uma extensão do parque eólico Morro do Chapéu Sul (172 MW), será construído no município de Morro do Chapéu, na Bahia.

Por fim, a companhia também assegurou a extensão de 30 MW do parque eólico Delfina (180 MW), em Campo Formoso, também na Bahia.

Atualmente, a Enel tem uma capacidade instalada total em renováveis no Brasil de cerca de 2.660 MW, dos quais 670 MW de energia eólica, 716 MW de energia solar e 1.270 MW de energia hidrelétrica. Além disso, está construindo cerca de 172 MW de capacidade eólica e 103 MW de capacidade solar.