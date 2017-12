Encomendas à indústria alemã têm alta inesperada em outubro

Frankfurt – As encomendas à indústria da Alemanha subiram 0,5% em outubro ante setembro, no cálculo ajustado, segundo dados divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,5% nas encomendas.

As encomendas externas tiveram alta de 0,5% em outubro ante o mês anterior, enquanto as encomendas domésticas avançaram 0,4%.

No confronto anual, as encomendas à indústria alemã registraram expansão de 7,2% em outubro na estimativa sem ajustes.

Já o dado mensal de setembro ante agosto foi revisado para cima, de ganho de 1% para aumento de 1,2%, informou a Destatis.