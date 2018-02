Encomendas à indústria alemã avançam 3,8% em dezembro

Sergio Caldas, do Estadão Conteúdo

São Paulo – As encomendas à indústria da Alemanha subiram 3,8% em dezembro ante novembro, no cálculo ajustado, segundo dados divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta bem menor nas encomendas, de 0,6%.

Apenas as encomendas externas deram um salto de 5,9% em dezembro em relação ao mês anterior, enquanto as encomendas domésticas avançaram 0,7%.

Já o dado mensal de novembro ante outubro foi revisado para cima, de queda de 0,4% para leve recuo de 0,1%, informou a Destatis.