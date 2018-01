Empresas da zona do euro iniciam 2018 na máxima em uma década

Londres – As empresas da zona do euro iniciaram o ano com um desempenho muito melhor do que as expectativas, acelerando a atividade no ritmo mais rápido desde meados de 2006, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira.

A melhora foi direcionada pelo forte desempenho no dominante setor de serviços do bloco, em que as novas encomendas aumentaram a uma taxa que não era vista há mais de uma década. Isso vai animar o Banco Central Europeu no momento em que avança na direção de uma política monetária mais apertada.

O PMI Composto Preliminar do IHS Markit para a zona do euro saltou a 58,6 neste mês, nível mais alto desde junho de 2006 e contra expectativa em pesquisa da Reuters de queda para 57,9 após leitura em dezembro de 58,1.

Leitura acima de 50 indica crescimento e o dado preliminar ficou acima de qualquer estimativa dada pelos 33 economistas consultados pela Reuters.

“O que não há para gostar –essa é uma coleção de leituras realmente fortes. É um início ótimo de ano para azona do euro”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

O PMI do setor de serviços subiu a 57,6 de 56,6 em dezembro, superando a expectativa de 56,4 e chegando ao nível mais alto desde agosto de 2007.

Já o indicador da indústria caiu a 59,6 em janeiro de 60,6 no mês anterior e expectativa de 60,3.